nunu (NUNU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00768959$ 0.00768959 $ 0.00768959 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +20.43% Prijswijziging (1D) +32.48% Prijswijziging (7D) +8.94% Prijswijziging (7D) +8.94%

nunu (NUNU) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er NUNU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NUNU hoogste prijs aller tijden is $ 0.00768959, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NUNU met +20.43% veranderd in het afgelopen uur, +32.48% in de afgelopen 24 uur en +8.94% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

nunu (NUNU) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 391.80K$ 391.80K $ 391.80K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 391.80K$ 391.80K $ 391.80K Circulerende voorraad 999.95M 999.95M 999.95M Totale voorraad 999,954,130.956214 999,954,130.956214 999,954,130.956214

De huidige marktkapitalisatie van nunu is $ 391.80K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NUNU is 999.95M, met een totale voorraad van 999954130.956214. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 391.80K.