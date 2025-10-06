Nummus Aeternitas (NUMMUS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0,01104096 $ 0,01104096 $ 0,01104096 24u laag $ 0,01155622 $ 0,01155622 $ 0,01155622 24u hoog 24u laag $ 0,01104096$ 0,01104096 $ 0,01104096 24u hoog $ 0,01155622$ 0,01155622 $ 0,01155622 Hoogste prijs ooit $ 0,169721$ 0,169721 $ 0,169721 Laagste prijs $ 0,00785804$ 0,00785804 $ 0,00785804 Prijswijziging (1u) -0,46% Prijswijziging (1D) -1,19% Prijswijziging (7D) -13,65% Prijswijziging (7D) -13,65%

Nummus Aeternitas (NUMMUS) real-time prijs is $0,01117295. De afgelopen 24 uur werd er NUMMUS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0,01104096 en een hoogtepunt van $ 0,01155622, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NUMMUS hoogste prijs aller tijden is $ 0,169721, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0,00785804 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NUMMUS met -0,46% veranderd in het afgelopen uur, -1,19% in de afgelopen 24 uur en -13,65% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1,12M$ 1,12M $ 1,12M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1,12M$ 1,12M $ 1,12M Circulerende voorraad 100,00M 100,00M 100,00M Totale voorraad 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

De huidige marktkapitalisatie van Nummus Aeternitas is $ 1,12M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NUMMUS is 100,00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1,12M.