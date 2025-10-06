De live Nummus Aeternitas prijs vandaag is 0,01117295 USD. Volg realtime NUMMUS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NUMMUS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Nummus Aeternitas prijs vandaag is 0,01117295 USD. Volg realtime NUMMUS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NUMMUS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Nummus Aeternitas Prijs (NUMMUS)

1 NUMMUS naar USD live prijs:

$0,01117295
$0,01117295
-1,10%1D
USD
Nummus Aeternitas (NUMMUS) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:28:14 (UTC+8)

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0,01104096
$ 0,01104096
24u laag
$ 0,01155622
$ 0,01155622
24u hoog

$ 0,01104096
$ 0,01104096

$ 0,01155622
$ 0,01155622

$ 0,169721
$ 0,169721

$ 0,00785804
$ 0,00785804

-0,46%

-1,19%

-13,65%

-13,65%

Nummus Aeternitas (NUMMUS) real-time prijs is $0,01117295. De afgelopen 24 uur werd er NUMMUS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0,01104096 en een hoogtepunt van $ 0,01155622, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NUMMUS hoogste prijs aller tijden is $ 0,169721, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0,00785804 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NUMMUS met -0,46% veranderd in het afgelopen uur, -1,19% in de afgelopen 24 uur en -13,65% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Marktinformatie

$ 1,12M
$ 1,12M

--
--

$ 1,12M
$ 1,12M

100,00M
100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0

De huidige marktkapitalisatie van Nummus Aeternitas is $ 1,12M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NUMMUS is 100,00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1,12M.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Nummus Aeternitas naar USD $ -0,00013475491035969.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Nummus Aeternitas naar USD $ -0,0019095834.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Nummus Aeternitas naar USD $ -0,0080651235.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Nummus Aeternitas naar USD $ -0,08328034993017902.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0,00013475491035969-1,19%
30 dagen$ -0,0019095834-17,09%
60 dagen$ -0,0080651235-72,18%
90 dagen$ -0,08328034993017902-88,17%

Wat is Nummus Aeternitas (NUMMUS)?

Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.

The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.

The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.

Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) hulpbron

Officiële website

Nummus Aeternitas Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Nummus Aeternitas (NUMMUS) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Nummus Aeternitas (NUMMUS) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Nummus Aeternitas te bekijken.

Bekijk nu de Nummus Aeternitas prijsvoorspelling !

NUMMUS naar lokale valuta's

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Nummus Aeternitas (NUMMUS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van NUMMUS token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Hoeveel is Nummus Aeternitas (NUMMUS) vandaag waard?
De live NUMMUS prijs in USD is 0,01117295 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige NUMMUS naar USD prijs?
De huidige prijs van NUMMUS naar USD is $ 0,01117295. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Nummus Aeternitas?
De marktkapitalisatie van NUMMUS is $ 1,12M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van NUMMUS?
De circulerende voorraad van NUMMUS is 100,00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van NUMMUS?
NUMMUS bereikte een ATH-prijs van 0,169721 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van NUMMUS?
NUMMUS zag een ATL-prijs van 0,00785804 USD.
Wat is het handelsvolume van NUMMUS?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van NUMMUS is -- USD.
Zal NUMMUS dit jaar hoger gaan?
NUMMUS kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de NUMMUS prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:28:14 (UTC+8)

