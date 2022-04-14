NUMINE Token (NUMI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NUMINE Token (NUMI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NUMINE Token (NUMI) Informatie Numine is an integrated blockchain gaming platform designed to facilitate the development, distribution, and gameplay of blockchain-based games. By offering comprehensive services tailored specifically for the unique challenges and high entry barriers associated with blockchain gaming, Numine streamlines the entire process for developers and players alike. Numine's purpose is to lower the barriers to entry and accelerate the growth of blockchain gaming by providing an all-in-one platform that supports the development, distribution, and play of blockchain-based games. Officiële website: https://numine.io/ Whitepaper: https://docs.numine.io/

NUMINE Token (NUMI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NUMINE Token (NUMI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.35M $ 10.35M $ 10.35M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 131.23M $ 131.23M $ 131.23M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 78.90M $ 78.90M $ 78.90M Hoogste ooit: $ 0.183375 $ 0.183375 $ 0.183375 Laagste ooit: $ 0.052167 $ 0.052167 $ 0.052167 Huidige prijs: $ 0.079061 $ 0.079061 $ 0.079061 Meer informatie over NUMINE Token (NUMI) prijs

NUMINE Token (NUMI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NUMINE Token (NUMI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NUMI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NUMI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NUMI begrijpt, kun je de live prijs van NUMI token verkennen!

Prijsvoorspelling van NUMI Wil je weten waar je NUMI naartoe gaat? Onze NUMI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NUMI token!

