nufdog (NUF) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.33% Prijswijziging (1D) +4.99% Prijswijziging (7D) -18.13% Prijswijziging (7D) -18.13%

nufdog (NUF) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er NUF verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NUF hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NUF met +0.33% veranderd in het afgelopen uur, +4.99% in de afgelopen 24 uur en -18.13% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

nufdog (NUF) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.17K$ 7.17K $ 7.17K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 7.17K$ 7.17K $ 7.17K Circulerende voorraad 999.29M 999.29M 999.29M Totale voorraad 999,289,224.651547 999,289,224.651547 999,289,224.651547

De huidige marktkapitalisatie van nufdog is $ 7.17K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NUF is 999.29M, met een totale voorraad van 999289224.651547. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.17K.