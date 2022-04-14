Nsure Network (NSURE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nsure Network (NSURE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd's of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change.

Officiële website: https://nsure.network/

Nsure Network (NSURE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nsure Network (NSURE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 50.07K $ 50.07K $ 50.07K Totale voorraad: $ 67.53M $ 67.53M $ 67.53M Circulerende voorraad: $ 23.73M $ 23.73M $ 23.73M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 142.50K $ 142.50K $ 142.50K Hoogste ooit: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00211029 $ 0.00211029 $ 0.00211029 Meer informatie over Nsure Network (NSURE) prijs

Nsure Network (NSURE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nsure Network (NSURE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NSURE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NSURE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NSURE begrijpt, kun je de live prijs van NSURE token verkennen!

Prijsvoorspelling van NSURE Wil je weten waar je NSURE naartoe gaat? Onze NSURE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NSURE token!

