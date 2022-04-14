NOWK (NOWK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NOWK (NOWK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NOWK (NOWK) Informatie The Next Big Secret. $NOWK is a stealthy, community-driven meme token on Solana. Be part of the exclusive early adoption stage and unlock the potential of this hidden gem. NOWK is based on the viral meme No One Will Know which took the internet by storm! NOWK has something for everyone! Everybody has something No One Will Know. Your secrets are safe but not your MEMES! NOWK is the meme of memes! Officiële website: https://www.nowk.io/

NOWK (NOWK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NOWK (NOWK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.45K $ 10.45K $ 10.45K Totale voorraad: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Circulerende voorraad: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.45K $ 10.45K $ 10.45K Hoogste ooit: $ 0.00137775 $ 0.00137775 $ 0.00137775 Laagste ooit: $ 0.00001053 $ 0.00001053 $ 0.00001053 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over NOWK (NOWK) prijs

NOWK (NOWK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NOWK (NOWK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NOWK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NOWK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NOWK begrijpt, kun je de live prijs van NOWK token verkennen!

