Novem Pro (NVM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Novem Pro (NVM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Novem Pro (NVM) Informatie The NVM NOVEM PRO token is a standalone token (comparable to other cryptocurrencies) that is not pegged to the price of gold. It is a digital means of payment on the network stored in the Binance Smart Chain. NVM stands for NOVEM. PRO stands for the attractive advantages (discounts) granted when buying gold in combination with an option for positive performance. The NVM NOVEM PRO token is available for purchase from NOVEM GOLD. The market determines its price. This means that the NVM NOVEM PRO token also has an attractive prospect of increasing value. The NVM NOVEM PRO token is a standalone token (comparable to other cryptocurrencies) that is not pegged to the price of gold. It is a digital means of payment on the network stored in the Binance Smart Chain. NVM stands for NOVEM. PRO stands for the attractive advantages (discounts) granted when buying gold in combination with an option for positive performance. The NVM NOVEM PRO token is available for purchase from NOVEM GOLD. The market determines its price. This means that the NVM NOVEM PRO token also has an attractive prospect of increasing value. Officiële website: https://www.nvm-pro.com Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1fzolDRHWpwNpyc9IEpqC_452Sb8nVXud/view Koop nu NVM!

Novem Pro (NVM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Novem Pro (NVM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 94.12M $ 94.12M $ 94.12M Totale voorraad: $ 229.28M $ 229.28M $ 229.28M Circulerende voorraad: $ 229.28M $ 229.28M $ 229.28M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 94.12M $ 94.12M $ 94.12M Hoogste ooit: $ 0.973843 $ 0.973843 $ 0.973843 Laagste ooit: $ 0.01890379 $ 0.01890379 $ 0.01890379 Huidige prijs: $ 0.410496 $ 0.410496 $ 0.410496 Meer informatie over Novem Pro (NVM) prijs

Novem Pro (NVM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Novem Pro (NVM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NVM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NVM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NVM begrijpt, kun je de live prijs van NVM token verkennen!

Prijsvoorspelling van NVM Wil je weten waar je NVM naartoe gaat? Onze NVM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NVM token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!