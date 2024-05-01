Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Novatti Australian Digital Dollar (AUDD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Informatie Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain. Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain. Officiële website: https://www.audd.digital/ Whitepaper: https://www.audd.digital/wp-content/uploads/2024/05/AUDD-Whitepaper_MAY2024.pdf Koop nu AUDD!

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Novatti Australian Digital Dollar (AUDD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 165.67K $ 165.67K $ 165.67K Totale voorraad: $ 254.45K $ 254.45K $ 254.45K Circulerende voorraad: $ 254.45K $ 254.45K $ 254.45K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 165.67K $ 165.67K $ 165.67K Hoogste ooit: $ 2.16 $ 2.16 $ 2.16 Laagste ooit: $ 0.36464 $ 0.36464 $ 0.36464 Huidige prijs: $ 0.653465 $ 0.653465 $ 0.653465 Meer informatie over Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) prijs

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AUDD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AUDD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AUDD begrijpt, kun je de live prijs van AUDD token verkennen!

