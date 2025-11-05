Nova Shield (NVAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +6.63% Prijswijziging (1D) +30.52% Prijswijziging (7D) -0.17% Prijswijziging (7D) -0.17%

Nova Shield (NVAI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er NVAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NVAI hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NVAI met +6.63% veranderd in het afgelopen uur, +30.52% in de afgelopen 24 uur en -0.17% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Nova Shield (NVAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 207.21K$ 207.21K $ 207.21K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 207.21K$ 207.21K $ 207.21K Circulerende voorraad 968.78M 968.78M 968.78M Totale voorraad 968,776,529.2406131 968,776,529.2406131 968,776,529.2406131

De huidige marktkapitalisatie van Nova Shield is $ 207.21K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NVAI is 968.78M, met een totale voorraad van 968776529.2406131. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 207.21K.