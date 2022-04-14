nounspace ($SPACE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in nounspace ($SPACE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

nounspace ($SPACE) Informatie nounspace is an open-source and fully customizable social app built on Farcaster, a sufficiently decentralized social media protocol. nounspace's mission is to build the future of social. Our vision for the future of social is one that's customizable, decentralized, and community-owned. $SPACE is the governance and utility token for nounspace and was fair launched via the MOR20 Factory built by Morpheus (https://mor.org/MOR20). Officiële website: https://nounspace.com

nounspace ($SPACE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor nounspace ($SPACE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 361.22K Totale voorraad: $ 104.19M Circulerende voorraad: $ 104.19M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 361.22K Hoogste ooit: $ 0.0445513 Laagste ooit: $ 0.00302396 Huidige prijs: $ 0.00347471

nounspace ($SPACE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van nounspace ($SPACE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $SPACE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $SPACE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $SPACE begrijpt, kun je de live prijs van $SPACE token verkennen!

Prijsvoorspelling van $SPACE Wil je weten waar je $SPACE naartoe gaat? Onze $SPACE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $SPACE token!

