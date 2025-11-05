NOTMEME Agent (NOTMEME) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00000951$ 0.00000951 $ 0.00000951 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) +0.03% Prijswijziging (7D) +0.32% Prijswijziging (7D) +0.32%

NOTMEME Agent (NOTMEME) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er NOTMEME verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NOTMEME hoogste prijs aller tijden is $ 0.00000951, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NOTMEME met -- veranderd in het afgelopen uur, +0.03% in de afgelopen 24 uur en +0.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

NOTMEME Agent (NOTMEME) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 17.68K$ 17.68K $ 17.68K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 53.01K$ 53.01K $ 53.01K Circulerende voorraad 33.35B 33.35B 33.35B Totale voorraad 99,984,792,383.97723 99,984,792,383.97723 99,984,792,383.97723

De huidige marktkapitalisatie van NOTMEME Agent is $ 17.68K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NOTMEME is 33.35B, met een totale voorraad van 99984792383.97723. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 53.01K.