Notional Finance (NOTE) Informatie Notional is the first decentralized, Ethereum-based protocol for borrowing and lending at fixed rates and fixed terms. With variable rate lending, DeFi can only serve a small segment of the crypto lending market because variable interest rates don't provide the certainty that lenders and borrowers require. Notional fixes this by creating a true market for lenders and borrowers that democratizes and empowers individual investors, business owners and institutional investors. Right now, users can borrow or lend USDC & DAI for up to one year, and ETH & WBTC for up to six months from Notional's on-chain liquidity pools. With Notional's V2 upgrade, liquidity providers enjoy a low-touch experience, and no longer need to roll their debts to new maturities as it is done automatically through the use of nTokens, ERC20 tokens that represent a user's share of the liquidity pool. After raising a $10 million Series A in May 2021 from some of the top VC firms, including Coinbase Ventures, Notional's protocol has been relaunched on 11/1 with a host of new features as well as the NOTE governance token. Officiële website: https://notional.finance/

Notional Finance (NOTE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Notional Finance (NOTE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Totale voorraad: $ 97.70M $ 97.70M $ 97.70M Circulerende voorraad: $ 47.03M $ 47.03M $ 47.03M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M Hoogste ooit: $ 23.42 $ 23.42 $ 23.42 Laagste ooit: $ 0.01063645 $ 0.01063645 $ 0.01063645 Huidige prijs: $ 0.04016029 $ 0.04016029 $ 0.04016029 Meer informatie over Notional Finance (NOTE) prijs

Notional Finance (NOTE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Notional Finance (NOTE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NOTE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NOTE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NOTE begrijpt, kun je de live prijs van NOTE token verkennen!

