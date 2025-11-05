NOTAI (NOTAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.01% Prijswijziging (1D) -8.06% Prijswijziging (7D) -37.93% Prijswijziging (7D) -37.93%

NOTAI (NOTAI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er NOTAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NOTAI hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NOTAI met +0.01% veranderd in het afgelopen uur, -8.06% in de afgelopen 24 uur en -37.93% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

NOTAI (NOTAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 310.67K$ 310.67K $ 310.67K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 327.02K$ 327.02K $ 327.02K Circulerende voorraad 95.00B 95.00B 95.00B Totale voorraad 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van NOTAI is $ 310.67K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NOTAI is 95.00B, met een totale voorraad van 100000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 327.02K.