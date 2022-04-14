not bitcoin (NOTBTC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in not bitcoin (NOTBTC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

not bitcoin (NOTBTC) Informatie Giving people a second chance to write their own Million Dollar Crypto Invenstment story and have fun doing so with $notbtc. $notbtc team aims to create a "NOT" Meta theme in Solana and help drive back investors in the solana network. We aim to create a community and cult in promoting this meme. The current has no plan on rugging the project and currently making plans on how to reach the dream of a 1 billion MCAP Giving people a second chance to write their own Million Dollar Crypto Invenstment story and have fun doing so with $notbtc. $notbtc team aims to create a "NOT" Meta theme in Solana and help drive back investors in the solana network. We aim to create a community and cult in promoting this meme. The current has no plan on rugging the project and currently making plans on how to reach the dream of a 1 billion MCAP Officiële website: https://www.notbtc-cto.xyz/ Koop nu NOTBTC!

not bitcoin (NOTBTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor not bitcoin (NOTBTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.03K $ 21.03K $ 21.03K Totale voorraad: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Circulerende voorraad: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.03K $ 21.03K $ 21.03K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over not bitcoin (NOTBTC) prijs

not bitcoin (NOTBTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van not bitcoin (NOTBTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NOTBTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NOTBTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NOTBTC begrijpt, kun je de live prijs van NOTBTC token verkennen!

Prijsvoorspelling van NOTBTC Wil je weten waar je NOTBTC naartoe gaat? Onze NOTBTC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NOTBTC token!

