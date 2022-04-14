NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NOT A CHILL GUY (PHILLIP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Informatie The project is about the artist for the character "Chill guy" not actually being very chill. The artist tweeted a not chill tweet which was the foundation for this coin. We are now trying to show the world that "chill guy" might not be so chill after all. By buying our coin, you are joining a movement, to show the world that looks may be deceiving and there is always another side to what you see... The project is about the artist for the character "Chill guy" not actually being very chill. The artist tweeted a not chill tweet which was the foundation for this coin. We are now trying to show the world that "chill guy" might not be so chill after all. By buying our coin, you are joining a movement, to show the world that looks may be deceiving and there is always another side to what you see... Officiële website: https://memsite.fun/phillip Koop nu PHILLIP!

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NOT A CHILL GUY (PHILLIP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.43K $ 11.43K $ 11.43K Totale voorraad: $ 996.12M $ 996.12M $ 996.12M Circulerende voorraad: $ 996.12M $ 996.12M $ 996.12M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.43K $ 11.43K $ 11.43K Hoogste ooit: $ 0.00040214 $ 0.00040214 $ 0.00040214 Laagste ooit: $ 0.00000576 $ 0.00000576 $ 0.00000576 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over NOT A CHILL GUY (PHILLIP) prijs

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NOT A CHILL GUY (PHILLIP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PHILLIP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PHILLIP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PHILLIP begrijpt, kun je de live prijs van PHILLIP token verkennen!

Prijsvoorspelling van PHILLIP Wil je weten waar je PHILLIP naartoe gaat? Onze PHILLIP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PHILLIP token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!