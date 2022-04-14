Nostra (NSTR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nostra (NSTR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nostra (NSTR) Informatie Nostra is the crypto Super App where you can fulfill all your crypto needs in one place. Say goodbye to navigating multiple applications and hello to a seamless crypto experience. With Nostra, you can lend, borrow, swap, and bridge cryptocurrencies. Whether you're looking to earn interest, trade assets, or diversify your portfolio, Nostra offers a secure and user-friendly interface ready to onboard the next one billion users. NSTR is the governance token powering Nostra. By holding NSTR, you will have a direct voice in shaping Nostra's evolution and driving our shared vision: delivering decentralized financial services to everyone. Officiële website: https://nostra.finance/ Whitepaper: https://docs.nostra.finance/

Nostra (NSTR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nostra (NSTR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Hoogste ooit: $ 0.220377 $ 0.220377 $ 0.220377 Laagste ooit: $ 0.01538324 $ 0.01538324 $ 0.01538324 Huidige prijs: $ 0.01542622 $ 0.01542622 $ 0.01542622 Meer informatie over Nostra (NSTR) prijs

Nostra (NSTR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nostra (NSTR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NSTR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NSTR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NSTR begrijpt, kun je de live prijs van NSTR token verkennen!

Prijsvoorspelling van NSTR Wil je weten waar je NSTR naartoe gaat? Onze NSTR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NSTR token!

