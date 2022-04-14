Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nostra Staked STRK (NSTSTRK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Informatie stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols. Officiële website: https://nostra.finance/

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nostra Staked STRK (NSTSTRK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 160.46K $ 160.46K $ 160.46K Totale voorraad: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Circulerende voorraad: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 160.46K $ 160.46K $ 160.46K Hoogste ooit: $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 Laagste ooit: $ 0.096074 $ 0.096074 $ 0.096074 Huidige prijs: $ 0.117035 $ 0.117035 $ 0.117035 Meer informatie over Nostra Staked STRK (NSTSTRK) prijs

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nostra Staked STRK (NSTSTRK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NSTSTRK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NSTSTRK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NSTSTRK begrijpt, kun je de live prijs van NSTSTRK token verkennen!

