Nosey (NOSEY) Prijsinformatie (USD)

Nosey (NOSEY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er NOSEY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NOSEY hoogste prijs aller tijden is $ 0.0012941, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Nosey (NOSEY) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Nosey is $ 29.01K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NOSEY is 998.94M, met een totale voorraad van 998939589.683539. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 29.01K.