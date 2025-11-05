nose (NOSE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -4.87% Prijswijziging (1D) -9.84% Prijswijziging (7D) -46.97%

nose (NOSE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er NOSE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NOSE hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NOSE met -4.87% veranderd in het afgelopen uur, -9.84% in de afgelopen 24 uur en -46.97% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

nose (NOSE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 12.35K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 12.35K Circulerende voorraad 999.51M Totale voorraad 999,512,332.99843

De huidige marktkapitalisatie van nose is $ 12.35K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NOSE is 999.51M, met een totale voorraad van 999512332.99843. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 12.35K.