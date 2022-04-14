Norman (NORM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Norman (NORM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Norman (NORM) Informatie We all know Norman. He's the guy that gives you that acknowledgement nod(you know the one) as you pass eachother in a parking lot. He's the coworker you've known for years but never had more than a surface level conversation with. He's the guy that works 40 years for a corporation so he can retire at 60 with a nice pension. Norman is the guy that tells you he is "living the dream." Norman is everyone you interact with in your daily life. A little bit of him lives in all of us. He is the Norm. Without further ado (This phrase is something Norman would say) Meet Norman! (Norm for short. Normie if you're his wife or mother) He graduated with a degree in business, He is a serial intern, He irons his jeans to keep them looking neet, He uses colorful socks as a way to express himself, He drives a 1997 Toyota Camry, He has a dog named Dogē and a cat named Luna, He's a self proclaimed expert in investing and has a five figure portfolio on Robinhood, He gives financial advice to all his friends. Welcome to Norms World. Officiële website: https://norm-coin.com/

Norman (NORM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Norman (NORM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 32.51K $ 32.51K $ 32.51K Totale voorraad: $ 994.85M $ 994.85M $ 994.85M Circulerende voorraad: $ 994.85M $ 994.85M $ 994.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 32.51K $ 32.51K $ 32.51K Hoogste ooit: $ 0.00330149 $ 0.00330149 $ 0.00330149 Laagste ooit: $ 0.00002402 $ 0.00002402 $ 0.00002402 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Norman (NORM) prijs

Norman (NORM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Norman (NORM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NORM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NORM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NORM begrijpt, kun je de live prijs van NORM token verkennen!

