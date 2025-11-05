Norexa (NRX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00190488 24u hoog $ 0.00225344 Hoogste prijs ooit $ 0.01244581 Laagste prijs $ 0.00096497 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -6.35% Prijswijziging (7D) -35.90%

Norexa (NRX) real-time prijs is $0.00205987. De afgelopen 24 uur werd er NRX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00190488 en een hoogtepunt van $ 0.00225344, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NRX hoogste prijs aller tijden is $ 0.01244581, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00096497 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NRX met -- veranderd in het afgelopen uur, -6.35% in de afgelopen 24 uur en -35.90% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Norexa (NRX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 205.99K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 205.99K Circulerende voorraad 100.00M Totale voorraad 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Norexa is $ 205.99K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NRX is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 205.99K.