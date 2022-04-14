Nord Finance (NORD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nord Finance (NORD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nord Finance (NORD) Informatie Nord Finance is a Decentralized Financial Ecosystem designed to simplify DeFi investing by bringing key features of traditional finance to the DeFi ecosystem. Nord Finance is built on Ethereum Network. Multichain interoperability of Nord Finance powers a plethora of financial primitives, which constitute Savings, Advisory, Loans against crypto assets, Investment and Fund management. Nord Finance is creating innovative ways for everyone to generate wealth with Blockchain Technology. Officiële website: https://nordfinance.io/

Nord Finance (NORD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nord Finance (NORD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 66.22K $ 66.22K $ 66.22K Totale voorraad: $ 9.10M $ 9.10M $ 9.10M Circulerende voorraad: $ 7.39M $ 7.39M $ 7.39M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 81.50K $ 81.50K $ 81.50K Hoogste ooit: $ 18.99 $ 18.99 $ 18.99 Laagste ooit: $ 0.00325074 $ 0.00325074 $ 0.00325074 Huidige prijs: $ 0.00895569 $ 0.00895569 $ 0.00895569 Meer informatie over Nord Finance (NORD) prijs

Nord Finance (NORD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nord Finance (NORD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NORD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NORD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NORD begrijpt, kun je de live prijs van NORD token verkennen!

Prijsvoorspelling van NORD Wil je weten waar je NORD naartoe gaat? Onze NORD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NORD token!

