NORA (NORA) Informatie Nora is revolutionizing mental health support by merging advanced AI with blockchain technology. It introduces customizable, decentralized AI agents designed to scale mental wellness across individuals, therapists, and businesses. With features like personalized agents, therapist cloning, and corporate integrations, Nora provides an inclusive, scalable, and privacy-focused solution for global mental health challenges. Officiële website: https://speaktonora.com/ Whitepaper: https://docs.speaktonora.com/

NORA (NORA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NORA (NORA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 29.47K $ 29.47K $ 29.47K Totale voorraad: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Circulerende voorraad: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 29.47K $ 29.47K $ 29.47K Hoogste ooit: $ 0.01776197 $ 0.01776197 $ 0.01776197 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over NORA (NORA) prijs

NORA (NORA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NORA (NORA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NORA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NORA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NORA begrijpt, kun je de live prijs van NORA token verkennen!

Prijsvoorspelling van NORA Wil je weten waar je NORA naartoe gaat? Onze NORA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NORA token!

