Noot Noot (NOOT) Informatie Noot Noot is a community-driven meme token on Abstract, originally launched as a fun, culture-based asset and later fully taken over by its community. It serves as a decentralized experiment in collective ownership and engagement, fostering an active holder base that shapes its future. With no centralized control, Noot Noot thrives on community-led initiatives, governance, and ecosystem expansion, reinforcing its role as a social and cultural token in the Abstract ecosystem.

Noot Noot (NOOT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Noot Noot (NOOT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Hoogste ooit: $ 0.02524932 $ 0.02524932 $ 0.02524932 Laagste ooit: $ 0.00112054 $ 0.00112054 $ 0.00112054 Huidige prijs: $ 0.00238901 $ 0.00238901 $ 0.00238901 Meer informatie over Noot Noot (NOOT) prijs

Noot Noot (NOOT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Noot Noot (NOOT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NOOT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NOOT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NOOT begrijpt, kun je de live prijs van NOOT token verkennen!

