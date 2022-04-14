Noooomeme (NOOOO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Noooomeme (NOOOO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Noooomeme (NOOOO) Informatie Welcome to $NOOOO, the revolutionary meme ​coin that transcends mere investment. ​Embrace a currency that embodies hope, unity, ​and the collective power of positive ​intentions. Join our journey of faith and ​financial empowerment. We are $NOOOO on Solana! With $NOOOO brain cells, $NOOOO will rise to the top. $NOOOO! Libs meltdown $NOOOO meltsup - you are not bullish enough on Liberal Meltdowns. The blue collar memecoin on Solana . The dogecoin of politics On the solana blockchain, They know the irl NOOOO meme, and it evokes emotion- disgust for woke ideology and because of that $NOOOO will exceed $1B mc quicker then you faded it anon.. billions. Officiële website: https://noooo.meme/ Koop nu NOOOO!

Noooomeme (NOOOO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Noooomeme (NOOOO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 581.82K $ 581.82K $ 581.82K Totale voorraad: $ 997.77M $ 997.77M $ 997.77M Circulerende voorraad: $ 997.77M $ 997.77M $ 997.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 581.82K $ 581.82K $ 581.82K Hoogste ooit: $ 0.00755141 $ 0.00755141 $ 0.00755141 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00058429 $ 0.00058429 $ 0.00058429 Meer informatie over Noooomeme (NOOOO) prijs

Noooomeme (NOOOO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Noooomeme (NOOOO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NOOOO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NOOOO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NOOOO begrijpt, kun je de live prijs van NOOOO token verkennen!

