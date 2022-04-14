Noon USN (USN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Noon USN (USN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Noon USN (USN) Informatie Noon Capital is building a yield-bearing stablecoin called USN, designed to maintain a 1:1 peg with the US Dollar while offering competitive yields. The project aims to provide a stable, interest-bearing asset for users seeking a secure store of value with returns that can potentially outpace inflation. USN generates revenue through a sophisticated basis yield strategy, combining different strategies to ensure consistent returns across various market conditions. Officiële website: https://www.noon.capital/

Noon USN (USN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Noon USN (USN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 24.00M $ 24.00M $ 24.00M Totale voorraad: $ 24.00M $ 24.00M $ 24.00M Circulerende voorraad: $ 24.00M $ 24.00M $ 24.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 24.00M $ 24.00M $ 24.00M Hoogste ooit: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Laagste ooit: $ 0.988079 $ 0.988079 $ 0.988079 Huidige prijs: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Meer informatie over Noon USN (USN) prijs

Noon USN (USN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Noon USN (USN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USN begrijpt, kun je de live prijs van USN token verkennen!

