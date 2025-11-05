Noodleface (NOODLE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00000639$ 0.00000639 $ 0.00000639 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -2.95% Prijswijziging (1D) -28.35% Prijswijziging (7D) -49.61% Prijswijziging (7D) -49.61%

Noodleface (NOODLE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er NOODLE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NOODLE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00000639, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NOODLE met -2.95% veranderd in het afgelopen uur, -28.35% in de afgelopen 24 uur en -49.61% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Noodleface (NOODLE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 31.09K$ 31.09K $ 31.09K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 31.09K$ 31.09K $ 31.09K Circulerende voorraad 100.00B 100.00B 100.00B Totale voorraad 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Noodleface is $ 31.09K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NOODLE is 100.00B, met een totale voorraad van 100000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 31.09K.