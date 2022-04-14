noo (NOO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in noo (NOO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

noo (NOO) Informatie $noo is a community-driven coin that tells the story of a resilient cat who was abandoned by its original developer but embraced by a group of passionate supporters. This project represents more than just a token; it embodies the spirit of perseverance and the love of a united community rallying behind a shared cause. With $noo, we are building a brighter future together, inspired by the cat that brought us all together. $noo is a community-driven coin that tells the story of a resilient cat who was abandoned by its original developer but embraced by a group of passionate supporters. This project represents more than just a token; it embodies the spirit of perseverance and the love of a united community rallying behind a shared cause. With $noo, we are building a brighter future together, inspired by the cat that brought us all together. Officiële website: https://www.noosolana.fun/ Koop nu NOO!

noo (NOO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor noo (NOO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.21K Totale voorraad: $ 997.03M Circulerende voorraad: $ 997.03M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.21K Hoogste ooit: $ 0 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0 Meer informatie over noo (NOO) prijs

noo (NOO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van noo (NOO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NOO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NOO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NOO begrijpt, kun je de live prijs van NOO token verkennen!

Prijsvoorspelling van NOO Wil je weten waar je NOO naartoe gaat? Onze NOO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NOO token!

