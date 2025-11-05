NONOS (NOX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00712203 $ 0.00712203 $ 0.00712203 24u laag $ 0.00949832 $ 0.00949832 $ 0.00949832 24u hoog 24u laag $ 0.00712203$ 0.00712203 $ 0.00712203 24u hoog $ 0.00949832$ 0.00949832 $ 0.00949832 Hoogste prijs ooit $ 0.01143162$ 0.01143162 $ 0.01143162 Laagste prijs $ 0.0010326$ 0.0010326 $ 0.0010326 Prijswijziging (1u) -1.37% Prijswijziging (1D) -19.56% Prijswijziging (7D) -13.16% Prijswijziging (7D) -13.16%

NONOS (NOX) real-time prijs is $0.00764021. De afgelopen 24 uur werd er NOX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00712203 en een hoogtepunt van $ 0.00949832, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NOX hoogste prijs aller tijden is $ 0.01143162, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0010326 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NOX met -1.37% veranderd in het afgelopen uur, -19.56% in de afgelopen 24 uur en -13.16% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

NONOS (NOX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.10M$ 6.10M $ 6.10M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.10M$ 6.10M $ 6.10M Circulerende voorraad 798.30M 798.30M 798.30M Totale voorraad 798,300,849.7583869 798,300,849.7583869 798,300,849.7583869

De huidige marktkapitalisatie van NONOS is $ 6.10M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NOX is 798.30M, met een totale voorraad van 798300849.7583869. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.10M.