De live NONOS prijs vandaag is 0.00764021 USD. Volg realtime NOX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NOX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

NONOS Prijs (NOX)

1 NOX naar USD live prijs:

$0.00764021
-19.50%1D
NONOS (NOX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:37:46 (UTC+8)

NONOS (NOX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00712203
24u laag
$ 0.00949832
24u hoog

$ 0.00712203
$ 0.00949832
$ 0.01143162
$ 0.0010326
-1.37%

-19.56%

-13.16%

-13.16%

NONOS (NOX) real-time prijs is $0.00764021. De afgelopen 24 uur werd er NOX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00712203 en een hoogtepunt van $ 0.00949832, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NOX hoogste prijs aller tijden is $ 0.01143162, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0010326 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NOX met -1.37% veranderd in het afgelopen uur, -19.56% in de afgelopen 24 uur en -13.16% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

NONOS (NOX) Marktinformatie

$ 6.10M
--
$ 6.10M
798.30M
798,300,849.7583869
De huidige marktkapitalisatie van NONOS is $ 6.10M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NOX is 798.30M, met een totale voorraad van 798300849.7583869. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.10M.

NONOS (NOX) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van NONOS naar USD $ -0.001858111653914523.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van NONOS naar USD $ +0.0126548824.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van NONOS naar USD $ +0.0076917134.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van NONOS naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.001858111653914523-19.56%
30 dagen$ +0.0126548824+165.64%
60 dagen$ +0.0076917134+100.67%
90 dagen$ 0--

Wat is NONOS (NOX)?

NØNOS ($NOX) is the native token of the first ZeroState Operating System, an new-era OS built entirely in Rust to prioritize security, fairness, and resilience. $NOX powers a decentralized ecosystem that includes zk-capsules for encrypted state portability, onion mesh networking for anonymous communication, and post-identity applications that allow users to interact without exposing personal data. The project is designed as a foundation for next-generation digital infrastructure where privacy, autonomy, and censorship-resistance are guaranteed at the protocol level.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt.

NONOS (NOX) hulpbron

NONOS Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal NONOS (NOX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je NONOS (NOX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor NONOS te bekijken.

Bekijk nu de NONOS prijsvoorspelling !

NOX naar lokale valuta's

NONOS (NOX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van NONOS (NOX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van NOX token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over NONOS (NOX)

Hoeveel is NONOS (NOX) vandaag waard?
De live NOX prijs in USD is 0.00764021 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige NOX naar USD prijs?
De huidige prijs van NOX naar USD is $ 0.00764021. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van NONOS?
De marktkapitalisatie van NOX is $ 6.10M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van NOX?
De circulerende voorraad van NOX is 798.30M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van NOX?
NOX bereikte een ATH-prijs van 0.01143162 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van NOX?
NOX zag een ATL-prijs van 0.0010326 USD.
Wat is het handelsvolume van NOX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van NOX is -- USD.
Zal NOX dit jaar hoger gaan?
NOX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de NOX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
NONOS (NOX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

