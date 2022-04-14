nomAI (NOMAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in nomAI (NOMAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

nomAI (NOMAI) Informatie NOMAI's goal is to be the 'nexus' for on-chain intelligence in the emerging agentic space. By building around its existing custom data architecture stack; processing real-time and historical on-chain data into contextual high action insights, nomAI powers autonomous trading agents to outperform. nomAI seeks to define the next era of agent-driven decision-making—delivering analytical depth, strategic foresight, and competitive advantage in decentralized markets using on-chain data. Officiële website: http://nomai.ai

nomAI (NOMAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor nomAI (NOMAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 661.65K $ 661.65K $ 661.65K Totale voorraad: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Circulerende voorraad: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 661.65K $ 661.65K $ 661.65K Hoogste ooit: $ 0.03360627 $ 0.03360627 $ 0.03360627 Laagste ooit: $ 0.00050498 $ 0.00050498 $ 0.00050498 Huidige prijs: $ 0.00066174 $ 0.00066174 $ 0.00066174 Meer informatie over nomAI (NOMAI) prijs

nomAI (NOMAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van nomAI (NOMAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NOMAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NOMAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NOMAI begrijpt, kun je de live prijs van NOMAI token verkennen!

