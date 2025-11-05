NOI Token (NOI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00104937$ 0.00104937 $ 0.00104937 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

NOI Token (NOI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er NOI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NOI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00104937, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NOI met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

NOI Token (NOI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Circulerende voorraad 380.12M 380.12M 380.12M Totale voorraad 380,124,553.0 380,124,553.0 380,124,553.0

De huidige marktkapitalisatie van NOI Token is $ 16.54K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NOI is 380.12M, met een totale voorraad van 380124553.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 16.54K.