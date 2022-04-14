NoDev AI (NODEV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NoDev AI (NODEV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NoDev AI (NODEV) Informatie NODEV is an advanced no-code platform that seamlessly orchestrates the automatic generation of both front-end and back-end code within minutes, drastically reducing development time. Engineered for individuals without technical expertise, NODEV empowers users to construct sophisticated applications effortlessly, eliminating the need for manual coding. From intuitive UI design to comprehensive database management, it delivers an all-encompassing full-stack solution, equipped with an array of powerful tools and utilities that redefine the efficiency and accessibility of modern software development Officiële website: https://nodev.live/

NoDev AI (NODEV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NoDev AI (NODEV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.78K $ 7.78K $ 7.78K Totale voorraad: $ 996.08M $ 996.08M $ 996.08M Circulerende voorraad: $ 996.08M $ 996.08M $ 996.08M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.78K $ 7.78K $ 7.78K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over NoDev AI (NODEV) prijs

NoDev AI (NODEV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NoDev AI (NODEV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NODEV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NODEV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NODEV begrijpt, kun je de live prijs van NODEV token verkennen!

Prijsvoorspelling van NODEV Wil je weten waar je NODEV naartoe gaat? Onze NODEV prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NODEV token!

