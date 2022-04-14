No Mans Land (NML) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in No Mans Land (NML), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

No Mans Land (NML) Informatie No Man's Land (NML) is a real-life memecoin narrative centered on Daniel's ambitious journey across continents and his dedication to making a positive impact through charity work. This project offers a fresh take on what a memecoin can represent, intertwining digital assets with real-world adventures to inspire global engagement. As Daniel travels across Brazil, Sweden, Morocco, China, Pakistan, and Siberia, NML holders can follow his story and witness his encounters with different cultures, landscapes, and communities. The project aims to engage the community, enabling them to play a meaningful role by supporting initiatives that address challenges in third-world countries. This journey is documented in detail, and through NML, the community is invited to join virtually, following Daniel's travels and contributions to local causes. Officiële website: https://www.nomanslandmeme.com/

No Mans Land (NML) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor No Mans Land (NML), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.03K $ 8.03K $ 8.03K Totale voorraad: $ 949.65M $ 949.65M $ 949.65M Circulerende voorraad: $ 949.65M $ 949.65M $ 949.65M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.03K $ 8.03K $ 8.03K Hoogste ooit: $ 0.00952256 $ 0.00952256 $ 0.00952256 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over No Mans Land (NML) prijs

No Mans Land (NML) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van No Mans Land (NML) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NML tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NML tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NML begrijpt, kun je de live prijs van NML token verkennen!

Prijsvoorspelling van NML Wil je weten waar je NML naartoe gaat? Onze NML prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NML token!

