NIYOKO by Virtuals (NYKO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NIYOKO by Virtuals (NYKO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Informatie NYKO is a protocol to simplify AI creativity. It offers tools that enable creators to build, curate, and efficiently tokenize AI productivity components, including models, workflows, and prompt artifacts. These assets are easily stored and accessed via the NYKO platform for immediate use. Through its built-in tokenization framework, NYKO ensures that creators earn direct economic rewards via transaction fees, cultivating a dynamic and sustainable ecosystem. NYKO is a protocol to simplify AI creativity. It offers tools that enable creators to build, curate, and efficiently tokenize AI productivity components, including models, workflows, and prompt artifacts. These assets are easily stored and accessed via the NYKO platform for immediate use. Through its built-in tokenization framework, NYKO ensures that creators earn direct economic rewards via transaction fees, cultivating a dynamic and sustainable ecosystem. Officiële website: https://nyko.cool Koop nu NYKO!

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NIYOKO by Virtuals (NYKO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 144.96K $ 144.96K $ 144.96K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 849.98M $ 849.98M $ 849.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 170.55K $ 170.55K $ 170.55K Hoogste ooit: $ 0.0025025 $ 0.0025025 $ 0.0025025 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00017055 $ 0.00017055 $ 0.00017055 Meer informatie over NIYOKO by Virtuals (NYKO) prijs

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NIYOKO by Virtuals (NYKO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NYKO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NYKO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NYKO begrijpt, kun je de live prijs van NYKO token verkennen!

Prijsvoorspelling van NYKO Wil je weten waar je NYKO naartoe gaat? Onze NYKO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NYKO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!