Niuma (NIUMA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.01% Prijswijziging (1D) -8.56% Prijswijziging (7D) -41.85% Prijswijziging (7D) -41.85%

Niuma (NIUMA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er NIUMA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NIUMA hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NIUMA met +0.01% veranderd in het afgelopen uur, -8.56% in de afgelopen 24 uur en -41.85% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Niuma (NIUMA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 60.74K$ 60.74K $ 60.74K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 60.74K$ 60.74K $ 60.74K Circulerende voorraad 975.24M 975.24M 975.24M Totale voorraad 975,244,751.4777322 975,244,751.4777322 975,244,751.4777322

De huidige marktkapitalisatie van Niuma is $ 60.74K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NIUMA is 975.24M, met een totale voorraad van 975244751.4777322. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 60.74K.