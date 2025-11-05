BeursDEX+
De live Nirvana ANA prijs vandaag is 4.17 USD. Volg realtime ANA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ANA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ANA

ANA Prijsinformatie

Wat is ANA

ANA officiële website

ANA tokenomie

ANA Prijsvoorspelling

Nirvana ANA Prijs (ANA)

1 ANA naar USD live prijs:

$4.17
$4.17$4.17
+0.10%1D
USD
Nirvana ANA (ANA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:37:33 (UTC+8)

Nirvana ANA (ANA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 4.15
$ 4.15$ 4.15
24u laag
$ 4.18
$ 4.18$ 4.18
24u hoog

$ 4.15
$ 4.15$ 4.15

$ 4.18
$ 4.18$ 4.18

$ 5.22
$ 5.22$ 5.22

$ 3.9
$ 3.9$ 3.9

-0.00%

+0.10%

-2.50%

-2.50%

Nirvana ANA (ANA) real-time prijs is $4.17. De afgelopen 24 uur werd er ANA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 4.15 en een hoogtepunt van $ 4.18, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ANA hoogste prijs aller tijden is $ 5.22, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 3.9 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ANA met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, +0.10% in de afgelopen 24 uur en -2.50% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Nirvana ANA (ANA) Marktinformatie

$ 32.15M
$ 32.15M$ 32.15M

--
----

$ 32.15M
$ 32.15M$ 32.15M

7.72M
7.72M 7.72M

7,718,912.73274
7,718,912.73274 7,718,912.73274

De huidige marktkapitalisatie van Nirvana ANA is $ 32.15M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ANA is 7.72M, met een totale voorraad van 7718912.73274. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 32.15M.

Nirvana ANA (ANA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Nirvana ANA naar USD $ +0.00424362.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Nirvana ANA naar USD $ -0.3608230110.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Nirvana ANA naar USD $ -0.8205471630.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Nirvana ANA naar USD $ -0.3404896902642855.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00424362+0.10%
30 dagen$ -0.3608230110-8.65%
60 dagen$ -0.8205471630-19.67%
90 dagen$ -0.3404896902642855-7.54%

Wat is Nirvana ANA (ANA)?

Nirvana is the protocol of eternal value.

Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.

ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.

Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.

Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.

Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.

This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Nirvana ANA (ANA) hulpbron

Officiële website

Nirvana ANA Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Nirvana ANA (ANA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Nirvana ANA (ANA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Nirvana ANA te bekijken.

Bekijk nu de Nirvana ANA prijsvoorspelling !

ANA naar lokale valuta's

Nirvana ANA (ANA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Nirvana ANA (ANA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ANA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Nirvana ANA (ANA)

Hoeveel is Nirvana ANA (ANA) vandaag waard?
De live ANA prijs in USD is 4.17 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ANA naar USD prijs?
De huidige prijs van ANA naar USD is $ 4.17. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Nirvana ANA?
De marktkapitalisatie van ANA is $ 32.15M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ANA?
De circulerende voorraad van ANA is 7.72M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ANA?
ANA bereikte een ATH-prijs van 5.22 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ANA?
ANA zag een ATL-prijs van 3.9 USD.
Wat is het handelsvolume van ANA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ANA is -- USD.
Zal ANA dit jaar hoger gaan?
ANA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ANA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:37:33 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

