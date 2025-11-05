Nirvana ANA Prijs (ANA)
-0.00%
+0.10%
-2.50%
-2.50%
Nirvana ANA (ANA) real-time prijs is $4.17. De afgelopen 24 uur werd er ANA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 4.15 en een hoogtepunt van $ 4.18, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ANA hoogste prijs aller tijden is $ 5.22, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 3.9 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ANA met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, +0.10% in de afgelopen 24 uur en -2.50% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van Nirvana ANA is $ 32.15M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ANA is 7.72M, met een totale voorraad van 7718912.73274. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 32.15M.
Vandaag is de prijswijziging van Nirvana ANA naar USD $ +0.00424362.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Nirvana ANA naar USD $ -0.3608230110.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Nirvana ANA naar USD $ -0.8205471630.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Nirvana ANA naar USD $ -0.3404896902642855.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ +0.00424362
|+0.10%
|30 dagen
|$ -0.3608230110
|-8.65%
|60 dagen
|$ -0.8205471630
|-19.67%
|90 dagen
|$ -0.3404896902642855
|-7.54%
Nirvana is the protocol of eternal value.
Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.
ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.
Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.
Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.
Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.
This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.
|Tijd (UTC+8)
|Type
|Informatie
|11-05 17:18:00
|Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
