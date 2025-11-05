Nirvana ANA (ANA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 4.15 24u hoog $ 4.18 Hoogste prijs ooit $ 5.22 Laagste prijs $ 3.9 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) +0.10% Prijswijziging (7D) -2.50%

Nirvana ANA (ANA) real-time prijs is $4.17. De afgelopen 24 uur werd er ANA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 4.15 en een hoogtepunt van $ 4.18, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ANA hoogste prijs aller tijden is $ 5.22, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 3.9 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ANA met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, +0.10% in de afgelopen 24 uur en -2.50% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Nirvana ANA (ANA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 32.15M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 32.15M Circulerende voorraad 7.72M Totale voorraad 7,718,912.73274

De huidige marktkapitalisatie van Nirvana ANA is $ 32.15M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ANA is 7.72M, met een totale voorraad van 7718912.73274. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 32.15M.