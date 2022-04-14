NIOB (NIOB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NIOB (NIOB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NIOB (NIOB) Informatie Niob Finance is a Decentralized Exchange and Automatic Liquidity Acquisition Yield Farm, with a three-level referral system. Niob currently runs on BSC and has an aim to launch on several other blockchains in the future. The project utilizes deflationary token NIOB. Each time the token is transferred – it triggers the auto-burn mechanism. Another unique feature of NIOB token is ability to allocate part of transfer tax towards the locked liquidity. The innovative products and features which Niob's team will be delivering as per Niob's roadmap, should provide a sustainable environment for users to benefit from high APR yield farming and many other DeFi solutions, such as prediction trading, NFT platform, and non-custodial crypto wallet with fiat getaway. Officiële website: https://niob.finance/ Whitepaper: https://docs.niob.finance/

NIOB (NIOB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NIOB (NIOB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 103.89K $ 103.89K $ 103.89K Totale voorraad: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Circulerende voorraad: $ 474.88M $ 474.88M $ 474.88M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 131.26K $ 131.26K $ 131.26K Hoogste ooit: $ 0.02637813 $ 0.02637813 $ 0.02637813 Laagste ooit: $ 0.00015361 $ 0.00015361 $ 0.00015361 Huidige prijs: $ 0.00021884 $ 0.00021884 $ 0.00021884 Meer informatie over NIOB (NIOB) prijs

NIOB (NIOB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NIOB (NIOB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NIOB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NIOB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NIOB begrijpt, kun je de live prijs van NIOB token verkennen!

Prijsvoorspelling van NIOB Wil je weten waar je NIOB naartoe gaat? Onze NIOB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NIOB token!

