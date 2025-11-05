Ninjas in Pyjamas (DOJO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.122522 $ 0.122522 $ 0.122522 24u laag $ 0.132014 $ 0.132014 $ 0.132014 24u hoog 24u laag $ 0.122522$ 0.122522 $ 0.122522 24u hoog $ 0.132014$ 0.132014 $ 0.132014 Hoogste prijs ooit $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 Laagste prijs $ 0.122522$ 0.122522 $ 0.122522 Prijswijziging (1u) +0.04% Prijswijziging (1D) -4.21% Prijswijziging (7D) -33.82% Prijswijziging (7D) -33.82%

Ninjas in Pyjamas (DOJO) real-time prijs is $0.126188. De afgelopen 24 uur werd er DOJO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.122522 en een hoogtepunt van $ 0.132014, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DOJO hoogste prijs aller tijden is $ 1.56, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.122522 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DOJO met +0.04% veranderd in het afgelopen uur, -4.21% in de afgelopen 24 uur en -33.82% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 69.36K$ 69.36K $ 69.36K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 631.55K$ 631.55K $ 631.55K Circulerende voorraad 549.14K 549.14K 549.14K Totale voorraad 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Ninjas in Pyjamas is $ 69.36K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DOJO is 549.14K, met een totale voorraad van 5000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 631.55K.