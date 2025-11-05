NIKY (NIKY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00202952$ 0.00202952 $ 0.00202952 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.36% Prijswijziging (1D) -1.06% Prijswijziging (7D) -19.75% Prijswijziging (7D) -19.75%

NIKY (NIKY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er NIKY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NIKY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00202952, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NIKY met +0.36% veranderd in het afgelopen uur, -1.06% in de afgelopen 24 uur en -19.75% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

NIKY (NIKY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 705.49K$ 705.49K $ 705.49K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 705.49K$ 705.49K $ 705.49K Circulerende voorraad 999.67M 999.67M 999.67M Totale voorraad 999,674,170.499302 999,674,170.499302 999,674,170.499302

De huidige marktkapitalisatie van NIKY is $ 705.49K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NIKY is 999.67M, met een totale voorraad van 999674170.499302. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 705.49K.