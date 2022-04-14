NikolAI (NIKO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NikolAI (NIKO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NikolAI (NIKO) Informatie The Meme, The Myth, The AI Machina In a realm where algorithms reign supreme, NikolAI arrives — a refined fusion of genius and jest. Inspired by Nikolai Durov, Telegram co-founder and math prodigy, NikolAI is no mere AI. Part genius, part jest, NikolAI isn't here to simply "join" the AI wave. He is the wave. No team allocation, no hidden reserves, no pre-sales. 100% fair launch for the community The Meme, The Myth, The AI Machina In a realm where algorithms reign supreme, NikolAI arrives — a refined fusion of genius and jest. Inspired by Nikolai Durov, Telegram co-founder and math prodigy, NikolAI is no mere AI. Part genius, part jest, NikolAI isn't here to simply "join" the AI wave. He is the wave. No team allocation, no hidden reserves, no pre-sales. 100% fair launch for the community Officiële website: https://nikolai.meme/ Koop nu NIKO!

NikolAI (NIKO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NikolAI (NIKO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 723.20K $ 723.20K $ 723.20K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 723.20K $ 723.20K $ 723.20K Hoogste ooit: $ 0.181152 $ 0.181152 $ 0.181152 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0007232 $ 0.0007232 $ 0.0007232 Meer informatie over NikolAI (NIKO) prijs

NikolAI (NIKO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NikolAI (NIKO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NIKO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NIKO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NIKO begrijpt, kun je de live prijs van NIKO token verkennen!

Prijsvoorspelling van NIKO Wil je weten waar je NIKO naartoe gaat? Onze NIKO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NIKO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!