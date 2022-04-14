NIKITA by Virtuals (NIKITA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NIKITA by Virtuals (NIKITA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NIKITA by Virtuals (NIKITA) Informatie Nikita is a Virtuals-based AI agent designed to empower individuals with AI-driven alpha, project evaluations, ecosystem sentiment, and Crypto Twitter analysis. It offers market sentiment insights, advanced project discovery and analysis tools, an AI market-intelligence terminal, and inter-agent interactions. With a focus on delivering actionable insights, Nikita supports informed decision-making and adapts to the evolving needs of the ecosystem. Nikita is a Virtuals-based AI agent designed to empower individuals with AI-driven alpha, project evaluations, ecosystem sentiment, and Crypto Twitter analysis. It offers market sentiment insights, advanced project discovery and analysis tools, an AI market-intelligence terminal, and inter-agent interactions. With a focus on delivering actionable insights, Nikita supports informed decision-making and adapts to the evolving needs of the ecosystem. Officiële website: https://nikita-agent.xyz/ Koop nu NIKITA!

NIKITA by Virtuals (NIKITA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NIKITA by Virtuals (NIKITA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 60.10K $ 60.10K $ 60.10K Totale voorraad: $ 997.29M $ 997.29M $ 997.29M Circulerende voorraad: $ 997.29M $ 997.29M $ 997.29M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 60.10K $ 60.10K $ 60.10K Hoogste ooit: $ 0.00803046 $ 0.00803046 $ 0.00803046 Laagste ooit: $ 0.00002694 $ 0.00002694 $ 0.00002694 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over NIKITA by Virtuals (NIKITA) prijs

NIKITA by Virtuals (NIKITA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NIKITA by Virtuals (NIKITA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NIKITA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NIKITA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NIKITA begrijpt, kun je de live prijs van NIKITA token verkennen!

Prijsvoorspelling van NIKITA Wil je weten waar je NIKITA naartoe gaat? Onze NIKITA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NIKITA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!