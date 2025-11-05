BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Nikepig prijs vandaag is 0.00124558 USD. Volg realtime NIKEPIG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NIKEPIG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Nikepig prijs vandaag is 0.00124558 USD. Volg realtime NIKEPIG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NIKEPIG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over NIKEPIG

NIKEPIG Prijsinformatie

Wat is NIKEPIG

NIKEPIG whitepaper

NIKEPIG officiële website

NIKEPIG tokenomie

NIKEPIG Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Nikepig logo

Nikepig Prijs (NIKEPIG)

Niet genoteerd

1 NIKEPIG naar USD live prijs:

$0.00124558
$0.00124558$0.00124558
-9.80%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Nikepig (NIKEPIG) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:37:16 (UTC+8)

Nikepig (NIKEPIG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00121074
$ 0.00121074$ 0.00121074
24u laag
$ 0.0013925
$ 0.0013925$ 0.0013925
24u hoog

$ 0.00121074
$ 0.00121074$ 0.00121074

$ 0.0013925
$ 0.0013925$ 0.0013925

$ 0.01797996
$ 0.01797996$ 0.01797996

$ 0.00117187
$ 0.00117187$ 0.00117187

-0.27%

-9.80%

-25.49%

-25.49%

Nikepig (NIKEPIG) real-time prijs is $0.00124558. De afgelopen 24 uur werd er NIKEPIG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00121074 en een hoogtepunt van $ 0.0013925, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NIKEPIG hoogste prijs aller tijden is $ 0.01797996, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00117187 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NIKEPIG met -0.27% veranderd in het afgelopen uur, -9.80% in de afgelopen 24 uur en -25.49% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Nikepig (NIKEPIG) Marktinformatie

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

--
----

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

899.72M
899.72M 899.72M

899,717,800.0
899,717,800.0 899,717,800.0

De huidige marktkapitalisatie van Nikepig is $ 1.13M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NIKEPIG is 899.72M, met een totale voorraad van 899717800.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.13M.

Nikepig (NIKEPIG) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Nikepig naar USD $ -0.000135338156932918.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Nikepig naar USD $ -0.0004401219.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Nikepig naar USD $ -0.0005288869.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Nikepig naar USD $ -0.000855691088648646.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000135338156932918-9.80%
30 dagen$ -0.0004401219-35.33%
60 dagen$ -0.0005288869-42.46%
90 dagen$ -0.000855691088648646-40.72%

Wat is Nikepig (NIKEPIG)?

NikePig ($NIKEPIG) is a community-driven meme coin on the Cardano blockchain, born from a viral tweet by Cardano founder Charles Hoskinson about his rescued pet pig, Nike. Initially an abused pig, Nike suffered neglect, even being fed bacon by his former owner. Charles stepped in, adopting him and giving him a loving new home at Hoskinson Ranch, where he has since thrived under attentive care.

This heartwarming rescue story fuels $NIKEPIG’s spirit, making it a beloved symbol of community, resilience, and wholesome degeneracy across the ecosystem.

As one of only three Charles-affiliated tokens, it holds a unique spot in Cardano’s history. Launched fairly with 0% creator allocation, it leverages Cardano’s efficient, low-fee network, ensuring accessibility for everyday users to join the fun and support this inspiring journey.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Nikepig (NIKEPIG) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Nikepig Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Nikepig (NIKEPIG) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Nikepig (NIKEPIG) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Nikepig te bekijken.

Bekijk nu de Nikepig prijsvoorspelling !

NIKEPIG naar lokale valuta's

Nikepig (NIKEPIG) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Nikepig (NIKEPIG) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van NIKEPIG token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Nikepig (NIKEPIG)

Hoeveel is Nikepig (NIKEPIG) vandaag waard?
De live NIKEPIG prijs in USD is 0.00124558 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige NIKEPIG naar USD prijs?
De huidige prijs van NIKEPIG naar USD is $ 0.00124558. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Nikepig?
De marktkapitalisatie van NIKEPIG is $ 1.13M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van NIKEPIG?
De circulerende voorraad van NIKEPIG is 899.72M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van NIKEPIG?
NIKEPIG bereikte een ATH-prijs van 0.01797996 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van NIKEPIG?
NIKEPIG zag een ATL-prijs van 0.00117187 USD.
Wat is het handelsvolume van NIKEPIG?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van NIKEPIG is -- USD.
Zal NIKEPIG dit jaar hoger gaan?
NIKEPIG kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de NIKEPIG prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:37:16 (UTC+8)

Nikepig (NIKEPIG) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,433.92
$102,433.92$102,433.92

-0.72%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,333.21
$3,333.21$3,333.21

-4.96%

Solana logo

Solana

SOL

$158.28
$158.28$158.28

-1.98%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1528
$1.1528$1.1528

+54.22%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,433.92
$102,433.92$102,433.92

-0.72%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,333.21
$3,333.21$3,333.21

-4.96%

Solana logo

Solana

SOL

$158.28
$158.28$158.28

-1.98%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2464
$2.2464$2.2464

-1.56%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16432
$0.16432$0.16432

+0.23%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04179
$0.04179$0.04179

+67.16%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00847
$0.00847$0.00847

+12.93%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00587
$0.00587$0.00587

-9.69%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08280
$0.08280$0.08280

+439.76%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2389
$0.2389$0.2389

+377.80%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046255
$0.0000000046255$0.0000000046255

+230.34%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1911
$0.1911$0.1911

+191.75%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008804
$0.000008804$0.000008804

+130.65%