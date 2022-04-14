Night Riders (RIDERS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Night Riders (RIDERS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Night Riders (RIDERS) Informatie Night Riders is a unique meme token built on the Solana blockchain, drawing inspiration from The Night Riders, a book that beautifully captures the spirit of adventure, camaraderie, and perseverance. The project celebrates the essence of those who push forward, fueled by passion and imagination, especially during the quiet, late-night hours when ideas thrive. What sets Night Riders apart is its creative foundation, rooted in the artistic influence of Matt Furie, known for his iconic and whimsical style. By merging storytelling, humor, and art, the project has crafted a distinct identity that resonates with dreamers, hustlers, and visionaries who refuse to settle. Leveraging the speed, efficiency, and scalability of Solana, Night Riders offers more than just a meme token—it's a thriving, community-driven ecosystem. This project encourages collaboration and creativity, empowering its community to embrace their individuality while fostering a sense of belonging. With a focus on blending blockchain technology with cultural and artistic elements, Night Riders invites everyone to join the ride and become part of an ever-evolving journey where imagination and innovation take center stage. Officiële website: https://nightriders.meme/

Night Riders (RIDERS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Night Riders (RIDERS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.18K $ 19.18K $ 19.18K Totale voorraad: $ 795.28M $ 795.28M $ 795.28M Circulerende voorraad: $ 795.28M $ 795.28M $ 795.28M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.18K $ 19.18K $ 19.18K Hoogste ooit: $ 0.00460228 $ 0.00460228 $ 0.00460228 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Night Riders (RIDERS) prijs

Night Riders (RIDERS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Night Riders (RIDERS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RIDERS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RIDERS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RIDERS begrijpt, kun je de live prijs van RIDERS token verkennen!

Prijsvoorspelling van RIDERS Wil je weten waar je RIDERS naartoe gaat? Onze RIDERS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RIDERS token!

