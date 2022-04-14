Niftyx Protocol (SHROOM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Niftyx Protocol (SHROOM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Niftyx Protocol (SHROOM) Informatie Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting. The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms. Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others. The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven. Officiële website: https://www.niftyx.org/

Niftyx Protocol (SHROOM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Niftyx Protocol (SHROOM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 423.32K $ 423.32K $ 423.32K Totale voorraad: $ 65.56M $ 65.56M $ 65.56M Circulerende voorraad: $ 51.39M $ 51.39M $ 51.39M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 540.06K $ 540.06K $ 540.06K Hoogste ooit: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 Laagste ooit: $ 0.00362545 $ 0.00362545 $ 0.00362545 Huidige prijs: $ 0.00823795 $ 0.00823795 $ 0.00823795 Meer informatie over Niftyx Protocol (SHROOM) prijs

Niftyx Protocol (SHROOM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Niftyx Protocol (SHROOM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHROOM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHROOM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHROOM begrijpt, kun je de live prijs van SHROOM token verkennen!

Prijsvoorspelling van SHROOM Wil je weten waar je SHROOM naartoe gaat? Onze SHROOM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SHROOM token!

