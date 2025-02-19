NICO (NICO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NICO (NICO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NICO (NICO) Informatie Niconico.ai is an intelligent copilot designed to enhance your experience on the Solana blockchain. By leveraging APIs from DeepSeek, Helius, and Privy, it offers AI-driven assistance for seamless on-chain interactions. Key features include trend analysis, token insights, on-chain execution, price predictions, and comprehensive token analysis. The platform emphasizes simplicity, requiring only an email to get started—no registrations, waitlists, or wallet connections. NICONICO The native token, NICO, facilitates various functionalities within the ecosystem. As of February 19, 2025, NICO is trading at approximately $0.001546, with a 24-hour trading volume of $4.95 million. For more information and updates, visit their official website or follow their Twitter account Officiële website: https://niconico.ai

NICO (NICO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NICO (NICO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.06K $ 6.06K $ 6.06K Totale voorraad: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Circulerende voorraad: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.06K $ 6.06K $ 6.06K Hoogste ooit: $ 0.0004688 $ 0.0004688 $ 0.0004688 Laagste ooit: $ 0.0000039 $ 0.0000039 $ 0.0000039 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over NICO (NICO) prijs

NICO (NICO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NICO (NICO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NICO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NICO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NICO begrijpt, kun je de live prijs van NICO token verkennen!

