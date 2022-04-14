nick (NICK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in nick (NICK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Officiële website: https://www.nickdotai.com/

nick (NICK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor nick (NICK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 120.51K $ 120.51K $ 120.51K Totale voorraad: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Circulerende voorraad: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 120.51K $ 120.51K $ 120.51K Hoogste ooit: $ 0.00201687 $ 0.00201687 $ 0.00201687 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00012035 $ 0.00012035 $ 0.00012035 Meer informatie over nick (NICK) prijs

nick (NICK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van nick (NICK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NICK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NICK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NICK begrijpt, kun je de live prijs van NICK token verkennen!

