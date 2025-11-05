BeursDEX+
De live NianNian prijs vandaag is 0.0019791 USD. Volg realtime NIANNIAN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NIANNIAN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over NIANNIAN

NIANNIAN Prijsinformatie

Wat is NIANNIAN

NIANNIAN officiële website

NIANNIAN tokenomie

NIANNIAN Prijsvoorspelling

NianNian Prijs (NIANNIAN)

1 NIANNIAN naar USD live prijs:

$0.0019791
$0.0019791$0.0019791
+6.70%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden.
NianNian (NIANNIAN) live prijsgrafiek
NianNian (NIANNIAN) Prijsinformatie (USD)

NianNian (NIANNIAN) real-time prijs is $0.0019791. De afgelopen 24 uur werd er NIANNIAN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00150007 en een hoogtepunt van $ 0.00200671, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NIANNIAN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00997572, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00096871 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NIANNIAN met -1.12% veranderd in het afgelopen uur, +6.74% in de afgelopen 24 uur en -34.61% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

NianNian (NIANNIAN) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van NianNian is $ 1.85M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NIANNIAN is 936.35M, met een totale voorraad van 936350885.646156. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.85M.

NianNian (NIANNIAN) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van NianNian naar USD $ +0.00012503.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van NianNian naar USD $ -0.0009300802.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van NianNian naar USD $ -0.0005606990.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van NianNian naar USD $ +0.000559821367973701.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00012503+6.74%
30 dagen$ -0.0009300802-46.99%
60 dagen$ -0.0005606990-28.33%
90 dagen$ +0.000559821367973701+39.44%

Wat is NianNian (NIANNIAN)?

📚 Over 80 educational stories have been published on Giggle Academy, the free learning platform founded by “Big Cousin” CZ. These stories are simple, heartwarming, and help children aged 1–12 learn languages, explore the world, and grow with kindness.

🌍 Active in 16+ countries including Vietnam, Laos, Thailand, Bangladesh, Pakistan, India, Iraq, Nigeria, Uganda, and more — across 50+ real-world learning sites such as schools, temples, and underserved communities.

🎨 100 limited-edition NFTs were sold out, raising 8 BNB, with 100% of funds donated to Binance Charity.

🫶 Over $5,000 has already been used for learning materials, community classes, and local support - supporting books, meals, and educational tools for disadvantaged children. 💡 5 projectors have been donated to remote educators. 🐤 And “Cousin CZ” has interacted with the NianNian community over 10 times, affirming the project’s real impact and dedication.

👉 Together, we are building a future where knowledge and kindness become a legacy for generations to come.

NianNian is the only project on BNB Chain truly pioneering in education and charity — and proudly stands as the No.1 contributor of educational stories on Giggle Academy.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

NianNian (NIANNIAN) hulpbron

Officiële website

NianNian Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal NianNian (NIANNIAN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je NianNian (NIANNIAN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor NianNian te bekijken.

Bekijk nu de NianNian prijsvoorspelling !

NianNian (NIANNIAN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van NianNian (NIANNIAN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van NIANNIAN token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over NianNian (NIANNIAN)

Hoeveel is NianNian (NIANNIAN) vandaag waard?
De live NIANNIAN prijs in USD is 0.0019791 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige NIANNIAN naar USD prijs?
De huidige prijs van NIANNIAN naar USD is $ 0.0019791. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van NianNian?
De marktkapitalisatie van NIANNIAN is $ 1.85M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van NIANNIAN?
De circulerende voorraad van NIANNIAN is 936.35M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van NIANNIAN?
NIANNIAN bereikte een ATH-prijs van 0.00997572 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van NIANNIAN?
NIANNIAN zag een ATL-prijs van 0.00096871 USD.
Wat is het handelsvolume van NIANNIAN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van NIANNIAN is -- USD.
Zal NIANNIAN dit jaar hoger gaan?
NIANNIAN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de NIANNIAN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
NianNian (NIANNIAN) Belangrijke updates uit de sector

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

