NianNian (NIANNIAN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00150007 $ 0.00150007 $ 0.00150007 24u laag $ 0.00200671 $ 0.00200671 $ 0.00200671 24u hoog 24u laag $ 0.00150007$ 0.00150007 $ 0.00150007 24u hoog $ 0.00200671$ 0.00200671 $ 0.00200671 Hoogste prijs ooit $ 0.00997572$ 0.00997572 $ 0.00997572 Laagste prijs $ 0.00096871$ 0.00096871 $ 0.00096871 Prijswijziging (1u) -1.12% Prijswijziging (1D) +6.74% Prijswijziging (7D) -34.61% Prijswijziging (7D) -34.61%

NianNian (NIANNIAN) real-time prijs is $0.0019791. De afgelopen 24 uur werd er NIANNIAN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00150007 en een hoogtepunt van $ 0.00200671, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NIANNIAN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00997572, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00096871 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NIANNIAN met -1.12% veranderd in het afgelopen uur, +6.74% in de afgelopen 24 uur en -34.61% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

NianNian (NIANNIAN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Circulerende voorraad 936.35M 936.35M 936.35M Totale voorraad 936,350,885.646156 936,350,885.646156 936,350,885.646156

De huidige marktkapitalisatie van NianNian is $ 1.85M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NIANNIAN is 936.35M, met een totale voorraad van 936350885.646156. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.85M.