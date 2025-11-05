Nia (NIA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.256828 $ 0.256828 $ 0.256828 24u laag $ 0.272539 $ 0.272539 $ 0.272539 24u hoog 24u laag $ 0.256828$ 0.256828 $ 0.256828 24u hoog $ 0.272539$ 0.272539 $ 0.272539 Hoogste prijs ooit $ 0.9085$ 0.9085 $ 0.9085 Laagste prijs $ 0.223366$ 0.223366 $ 0.223366 Prijswijziging (1u) -0.41% Prijswijziging (1D) -0.68% Prijswijziging (7D) -1.15% Prijswijziging (7D) -1.15%

Nia (NIA) real-time prijs is $0.269016. De afgelopen 24 uur werd er NIA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.256828 en een hoogtepunt van $ 0.272539, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NIA hoogste prijs aller tijden is $ 0.9085, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.223366 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NIA met -0.41% veranderd in het afgelopen uur, -0.68% in de afgelopen 24 uur en -1.15% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Nia (NIA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 80.70K$ 80.70K $ 80.70K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 269.01K$ 269.01K $ 269.01K Circulerende voorraad 300.00K 300.00K 300.00K Totale voorraad 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Nia is $ 80.70K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NIA is 300.00K, met een totale voorraad van 1000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 269.01K.