nftxbt (NFTXBT) Informatie ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections - nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos - X API integration will enable nftxbt to listen to socials and be fed with a curated list of accounts to watch, parse, and use as signal - to keep signal high and noise low, we're asking for your feedback around which projects, collections, artists, and 1/1s should be weighted most heavily for attention - the current agent live on virtuals sucks. it's limited by lack of data. we know this—so please be aware if you interact with the agent there. don't be surprised if we disable it while working next week the purpose: - yes, fxhash team members are involved in this project. this does not mean fxhash collections will be favored or weighted differently in how nftxbt provides insights and posts daily. - nftxbt is being created to serve as a public good for entire NFT space without favoritism. ultimately, you should want to have nftxbt notifs on—that is the goal. - devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward

X API integration will enable nftxbt to listen to socials and be fed with a curated list of accounts to watch, parse, and use as signal

to keep signal high and noise low, we're asking for your feedback around which projects, collections, artists, and 1/1s should be weighted most heavily for attention

the current agent live on virtuals sucks. it's limited by lack of data. we know this—so please be aware if you interact with the agent there. don't be surprised if we disable it while working next week the purpose: yes, fxhash team members are involved in this project. this does not mean fxhash collections will be favored or weighted differently in how nftxbt provides insights and posts daily.

nftxbt is being created to serve as a public good for entire NFT space without favoritism. ultimately, you should want to have nftxbt notifs on—that is the goal.

devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward Officiële website: https://nftxbt.ai/

nftxbt (NFTXBT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor nftxbt (NFTXBT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 230.14K Totale voorraad: $ 994.73M Circulerende voorraad: $ 994.73M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 230.14K Hoogste ooit: $ 0.02622555 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.0002315

nftxbt (NFTXBT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van nftxbt (NFTXBT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NFTXBT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NFTXBT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NFTXBT begrijpt, kun je de live prijs van NFTXBT token verkennen!

