NFTrade (NFTD) Informatie NFTrade is the first cross-chain and blockchain-agnostic NFT platform. We are an aggregator of all NFT marketplaces and host the complete NFT lifecycle, allowing anyone to seamlessly create, buy, sell, swap, farm, and leverage NFTs across different blockchains. Using NFTrade, anyone can gain access to the entirety of their NFT, unlocking the total value of the NFT market. NFTrade is currently live on Ethereum, Polygon, Avalanche, and Binance Smart Chain mainnets, with at least two additional mainnet integrations taking place before the end of 2021. Since launching its mainnet marketplace, NFTrade has become the #1 NFT marketplace on Avalanche (and #4 dApp in the entire Avalanche ecosystem by users and trading volume), the #2 NFT marketplace on Polygon, and is quickly becoming one of the go-to marketplaces for Binance Smart Chain and Ethereum NFT collectors, creators, and gamers. NFTrade brings the entire ecosystem to one platform. Officiële website: https://nftrade.com

NFTrade (NFTD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NFTrade (NFTD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 100.22K $ 100.22K $ 100.22K Totale voorraad: $ 135.00M $ 135.00M $ 135.00M Circulerende voorraad: $ 46.58M $ 46.58M $ 46.58M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 290.43K $ 290.43K $ 290.43K Hoogste ooit: $ 2.21 $ 2.21 $ 2.21 Laagste ooit: $ 0.00197081 $ 0.00197081 $ 0.00197081 Huidige prijs: $ 0.00215134 $ 0.00215134 $ 0.00215134 Meer informatie over NFTrade (NFTD) prijs

NFTrade (NFTD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NFTrade (NFTD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NFTD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NFTD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NFTD begrijpt, kun je de live prijs van NFTD token verkennen!

